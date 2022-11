Ascolti TV | Giovedì 24 novembre 2022 Brasile-Serbia al 30% 6 mln | Passaporto per la Libertà parte dall’11 7% 2 mln

Come accade spesso, anche alla fine della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi,24 novembre 2022, il padrone di casa Alberto Matano ha fatto un appello importante ai ...La ...Rumors, 'Che c'è di nuovo': flop totale per Ilaria D'Amico. E ora la Rai... Il programma, ... terminerà le trasmissioni1 dicembre. Dopo un inizio di stagione non proprio soddisfacente, ...