Ascolti tv | a Brasile-Serbia su Rai1 il prime time

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Vittoria dineldi ieri sera con la partita dei Mondialiper Qatar 2022 vista 6.602.000 telespettatori pari al 30% di share. Secondo gradino del podio per la prima puntata di ‘Passaporto per la libertà’ che ha totalizzato 2.009.000 telespettatori (share dell’11,65%). Terzo posto per Retequattro con ‘Dritto e Rovescio’ seguito da 1.322.000 telespettatori, share 10,13%. Fuori dal podio Rai3 con ‘Amore Criminale’ è stato visto da 1.130.000 telespettatori (share 6,1%) mentre su Italia 1 il film ‘Ti presento i miei’ ha interessato 1.061.000 telespettatori (share del 5,85%). Su La7 PiazzaPulita ha realizzato 960.000 telespettatori e uno share del 7,51% mentre su Nove il film ‘Only Fun – Comico Show’ è stata vista 657.000 telespettatori pari a uno share del ...

