Argentina-Arabia Saudita | svelato il discorso di Renard | cosa ha detto durante l’intervallo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tra le imprese di questo Mondiale in Qatar va segnalata la vittoria degli Emirati Arabi contro l’per 2 a 1, con la squadra di Messi lasciata in coda al girone a quota 0 punti. La vittoria degli Emirati non è frutto del caso, ma nasce dalfatto dal ct Harvèai propri giocatori, che ricorda quello di Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica.ha motivato così la squadra: “Andate in campo e date tutto!”Qatar 2022Questo è ilintegrale fatto danello spogliatoioil fine primo tempo del match contro l’: “Che stiamo facendo? Qual è la nostra pressione? Non c’è. Messi ha la palla a metà campo e voi? Lo guardate da lontano! Ora andate in ...