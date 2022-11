Argentina-Arabia Saudita | il discorso di Renard all’intervallo è epico | “Volete la foto con Messi?” VIDEO

Ma non solo ad esempio, inSaudita -, si sono visti due campioni del calibro di Messi e Di Maria non riuscire a fare tre passaggi di fila giusti. O come il campione belga De Bruyne, ...Una prodezza simile a Usa '94 ha visto protagonista il giocatore dell'Saudita, Saeed Al - ...al 90' dopo un incredibile controllo al volo bruciò con un tocco sotto il portiere dell'in ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Paura per Yasser Al Shahrani. Lo scontro fortuito con il suo portiere gli ha causato gravi lesioni interne: operato d'urgenza ...