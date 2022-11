Ardea | minaccia di morte la ex sul posto di lavoro | arrestato 48enne

(Di venerdì 25 novembre 2022)– I Carabinieri della Tenenza dihannounitaliano gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Nella tarda mattinata di ieri, l’uomo si è recato per l’ennesima volta sul luogo didella ex compagna,ndola die tentando di accedere all’interno della struttura ove la stessa stava espletando la sua attività professionale. La donna, temendo per la propria incolumità, ha chiamato il 112, consentendo l’intervento immediato di una pattuglia dell’Arma. La donna ha poi raccontato ai militari che dai primi giorni del mese di novembre, la loro relazione era terminata a seguito di una violenta lite, sia verbale che fisica, dovuta a motivi di gelosia da parte dell’uomo. Nei giorni successivi, la donna ha continuato ad avere ...

I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 48enne italiano gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Nella tarda mattinata di ieri, l'uomo si è recato per l'ennesima volta sul l ...