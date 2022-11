Arabia Saudita | Renard | 'Il discorso? Sono stato fortunato | altre volte non ha funzionato'

... già decisiva in chiave qualificazione dopo il pareggio della Tricolor con la Polonia e la clamorosa sconfitta dell'albiceleste con l': " È un'opportunità da sfruttare, dovremo essere ...L'Albiceleste nonostante abbia dominato il primo tempo contro l'è andata al riposo soltanto sul risultato di 1 - 0. Nella ripresa i " Figli del deserto " si sono portati in avanti e ...Offerta shock dall'Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo: ne ha parlato il giornalista arabo Abed intervenuto a Calciomercato.it ...I sauditi sognano di organizzare il torneo del 2030, magari in team con Grecia ed Egitto, e stanno tessendo la loro tela. Hanno riallacciato i rapporti con ...