ilGiornale.it

... in relazione allo stesso, sinuove frontiere del diritto penale : alla luce dei principi ... evidentemente, bisogna evitare è che la necessità di garantire tutele e sicurezza nel Metaverso...... gli Usa preparano un altro decreto di 50 miliardi di aiuti - benchéun canale diplomatico ...e per quali obiettivi militari Si può ragionevolmente pensare che il flusso di armamentia una ... “Aprano i porti alle ong o niente ricollocamenti”. Il ricatto della Francia all'Italia I deputati hanno adottato una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Qatar con focus sui lavoratori morti e sulla comunità LGBTQ+ Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla sit ...Parigi minaccia ancora l'Italia: "Senza accoglienza di navi Ong non prenderemo migranti ricollocati" Era nell'aria e puntualmente il ricatto francese si è avverato. A Bruxelles, dove si sono riuniti i ...