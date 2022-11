Antonino Spinalbese lascia Oriana Marzoli (VIDEO)

Giaele De Donà 'on fire' nella casa del GF Vip , dove affondacon un discorso semplice e a rigor di logica inattaccabile. La concorrente, accusata dall'hair stylist di non passare più tempo con lui, ha raccontato per filo e per segno che ...Dopo la battuta infelice di Oriana Marzoli sul conto di sua figlia Luna Marì,ha deciso di toncare sul nascere la loro liaison e la coinquilina è scoppiata in lacrime.contro Oriana Nelle ultime ore al GF Vip Oriana Marzoli ha commesso ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo, alle 2,15, con epicentro a ...Ciò che tanti speravano e che tanti temevano è successo. Ieri sera Antonino Spinalbese ha deciso di lasciare Oriana Marzoli e di prendere le distanze da lei. Da qualche giorno ormai i due sembravano ...