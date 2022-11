Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 25 novembre

(Di venerdì 25 novembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 25Tra Paul e Constanze sembra che ci sia una buona intesa. Lei gli confida i suoi problemi con Maja, mentre lui le dice che ha una sorella maggiore, con cui ha sempre avuto difficoltà a reggere il confronto. Michael, in attesa della udienza, non può esercitare la professione medica e in casa fa nient’altro che guardare serie TV al Fürstenhof e infastidire amici e parenti. Nel frattempo André viene colpito da una fitta alla schiena e Michael ...

