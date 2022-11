Anna Tatangelo da infarto | stacco coscia pazzesco | come una divinità

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 novembre 2022) La bellezza dimanda completamente fuori fase tutti i suoi fan; impossibile non restare colpiti da una donna del genere. InstagramNon possiamo non parlare disenza fare riferimento alla sua relazione con Gigi D’Alessio, durata diversi anni ma che, nelle fasi iniziali, ha avuto difficoltà non da poco. La prima è, senza ombra di dubbio, il fatto che lui quando conobbe laera sposato e aveva tre figli. La seconda difficoltà, invece, era prettamente anagrafica; tra Gigi D’Alessio e, infatti, abbiamo ben vent’anni di differenza. Due problemi che, considerando quanto sono stati insieme, non hanno mai rappresentato una montagna impossibile da scalare. Una storia che è stata caratterizzata, per ovvi motivi, dal discorso ...