Angi | Sgalla | bene connubio giovani con Centro Studi Americani

(Di venerdì 25 novembre 2022) "Ilda due anni si rivolge anche ai, sia alle scuole medie superiori con un progetto per far conoscere l'America sia ad un gruppo di 50universitari nostri ...

Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi Americani, Roberto, che ha ospitato la presentazione della V Edizione del Premiopromosso dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. ...Saluti iniziali e Introduzione: Roberto(Direttore Centro Studi Americani), Gabriele Ferrieri (Presidente" Associazione Nazionale Giovani Innovatori). "La voce delle istituzioni" con Carlo Corazza (Direttore degli Uffici del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Premio ANGI – Oscar dell’Innovazione: tutto pronto per la V edizione dell’evento che premia le startup e i progetti d’impresa più innovativi d’Italia ...