(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ex cancelliera tedescaha detto di averdigli alleatidella necessità di trovare un formato percon il presidente russo Vladimirsull’Ucraina. Ma poi si è accorta di non avere la necessaria influenza.ha parlato in un’intervista pubblicata dal settimanale Der Spiegel. E ha spiegato che aver provato al’Europa perché pensava che il Protocollo di Minsk fosse diventato «obsoleto». Il riferimento è agli accordi firmati nel 2014 da Russia, Ucraina, Donetsk e Lugansk con la benedizione dell’Osce. «L’accordo di Minsk era stato lasciato vuoto. Nell’estate del 2021, dopo che i presidenti Biden esi erano incontrati, cercai di creare un nuovo ...

Open

L'ex cancelliera tedescaha detto di aver cercato di convincere gli alleati europei della necessità di trovare un formato per dialogare con il presidente russo Vladimir Putin sull'Ucraina. Ma poi si è accorta di ...Le Dolomiti sono ormai una meta conosciuta in tutto il Mondo. L'ex cancellieraè solita soggiornare a Solda o in Val Fiscalina. Molti VIP hanno inoltre trascorso le vacanze estive circondati da pini e vette dolomitiche. Fra questi annoveriamo Ilary Blasi, i ... Angela Merkel: «Ho cercato di convincere i leader europei a dialogare con Putin, non mi hanno ascoltato» 4 splendidi Chalet sulle Dolomiti dotati di ogni confort: dal massaggiatore allo chef stellato a domicilio, la vacanza che spopola fra i VIP ...Da quando Angela Merkel pronunciò il "wir schaffen das" ("ce la facciamo") è iniziato l'ingresso della politica dei toni altisonanti e dei pochi fatti ...