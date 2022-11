Ancora allerta meteo nel Reatino | previsto vento forte

(Di venerdì 25 novembre 2022) RIETI – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 25 novembre 2022 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, attività elettrica e forti raffiche di. Inoltre dalle prime ore di domani, sabato novembre e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con validità dalla serata di oggi, ...

