Anche da Roma ci credono | “Con Immobile e Milinkovic la Lazio può rimontare il Napoli”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Da gennaio sarà un altro campionato. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase, con più addetti ai lavori che da tempo pronosticano un crollo del, fin qui inarrestabile, in favore delle rimonte delle squadre che inseguono. In particolare Milan, Juventus e Inter sono accreditate per la rimonta sugli azzurri; eppuredaal recupero. In particolare ladi Maurizio Sarriviene inserita nel novero delle squadre in grado di agguantare i partenopei, nonostante gli 11 punti di ritardo. Daci, conlapuòilNe parla l’esperto di mercato di Repubblica e ...

RomaToday

se Emmanuel Macron ha accusato in queste settimane l'Italia di "comportamenti disumani", la questione è puramente politica:ha messo in difficoltà il presidente francese sul fronte interno,......232 euro (40%) Uber 29,07 dollari 11,628 dollari (40%) L' effetto memoria entra in giocoa ... con sede legale in Via XX Settembre, 40 - 00187, in completa autonomia e riflette quindi ... Gli eventi a Roma per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ROMA – Il Black Friday soffia quest’anno su 70 candeline anche se la sua popolarità è nata di fatto negli anni Ottanta. I Mondiali di ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno faticoso ma molto positivo. Sul gradino più alto del podio metto la squadra paralimpica che si è guadagnata con due anni di anticipo la qualificazione per le Olimp ...