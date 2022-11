Amici | mare di lacrime per il cantante | il pesante crollo all’improvviso

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 25 novembre 2022) Chi segue il talent show, di sicuro di è accorto di quanto siano sensibili i concorrenti. Infatti, unnon è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare in undi. Ma che cosa è successo? Nel corso del daytime andato in onda il 22 novembre, c’è stata una vera e propria guerra portata avanti da alcuni dei concorrenti che quest’anno hanno preso parte al talent show. Logofoto rete ildemocratico.comUna disputa che ha visto ben quattro alunni come protagonisti tra cui uno di loro è esploso in un vero e proprio fiume didurante il daytime diUn episodio che ha visto come protagonista quattro allievi, ossia Aaron, Cricca, Piccolo G. e Niveo. Uno di loro però non è stato in grado nel trattenersi ed è ...