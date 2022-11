Amici | anticipazioni della puntata del 27 novembre | alcuni ragazzi nei guai | Maria De Filippi perde la pazienza

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 novembre 2022) È stata già registrata ladiche andrà in onda il 272022 alle 14:10. Nel corsotrasmissione avremo diversi colpi di scena e ospiti come Irama, Cristiano Malgioglio e Federica Gamba. Scopriamo insieme tutte le novità che vedremo domenica in compagni a diDe2022:del 272022, ifiniscono neiLa trasmissione si aprirà convideo che mostrano l’incuria deinei confronticasa in cui vengono ospitati. Una situazione che sta degenerando al punto cheDeintende sollecitare un provvedimento disciplinare nei ...