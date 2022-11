Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica | “Una Maria così furiosa non si era mai vista”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ieri pomeriggio è stata registrata la nuovadi22 che vedremopomeriggio. Fra le varietrapelate (e riprese da SuperGuidaTv che collabora conNews) c’è anche la furiana descritta come “unainfuriata e prof sul piede di guerra”. Ecco cosa si legge a riguardo: “Filmato e provvedimento disciplinare per le mancate pulizie in casetta. Ecco come inizia la nuovadi22 in onda il 27 novembre 2022.De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi della scuola e siccome dopo molto tempo, dopo una lunghissima discussione che ha avuto luogo per quasi tutta la, ancora i veri colpevoli non si erano palesati, la conduttrice ha ...