Amazon prevede di spendere 1 miliardo di dollari all' anno per la produzione di film per il cinema

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 25 novembre 2022)Studios annuncia l'intenzione di volerdiall'per produrreche uscirin sala, l'obiettivo è produrre 12-15all'Studios si impegna adiall'per produrreche riceverun'uscita alha alle spalle ladiacclamati dalla critica come Manchester by the Sea, The Big Sick e Sound of Metal, pellicole che htrovato la via del grande schermo con ottimi risultati: Manchester by the Sea ha superato le ...