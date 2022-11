“Amavo la città di Napoli senza averla mai vista” | la testimonianza toccante dell’artista argentino

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono passati esattamente due anni dalla scomparsa del più grande giocatore della storia, Diego Armando Maradona. “El Pibe de Oro”, così soprannominato nel corso della sua gloriosa carriera, verrà omaggiato per le vie dinella giornata di oggi. È in corso, infatti, una veglia in sua memoria dove è situato un murales a lui dedicato nei quartieri spagnoli. Sono tante le persone che hanno reso omaggio a Maradona, tra cui l’artista argentina Juan Pablo Gimenez, che è venuto direttamente dall’Argentina per mostrare i suoi quadri al figlio di Maradona, Diego Jr. Anniversario morte Maradona: ladi Juan Pablo Gimenez Di seguito le parole: “ladimai, solo ...