AMADEUS | “I BIG DI SANREMO AL TG1 | LE SUPERSTAR STRANIERE | DELOGU A PRIMA FESTIVAL”

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 25 novembre 2022)è immerso a capofitto nella preparazione deldi2023. L’erede di Pippo Baudo come lo ha incoronato il direttore dell’intrattenimento Rai Stefano Coletta ha svelato, parlando con la stampa alla Milano Music Week. la data in cui svelerà il cast dei Big di, oltre ai conduttori die qualche cenno sulleinternazionali che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio prossimi. Le selezioni dei Big? Siamo a buon punto. Il 30 novembre finisce il termine per presentare il brano. C’è tanta musica. Posso dire che rivelerò la lista dei Big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13.30.ha annunciato i conduttori di, la striscia ...