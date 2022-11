Altro che Ministero dell’Istruzione e del Merito | cambiamo la dicitura in “Ministero dell’Istruzione pubblica e dell’inclusione” L’affondo di Piccolotti AVS

(Di venerdì 25 novembre 2022) “La retorica delè una presa in giro, soprattutto se inserita nella nomenclatura deldell'Istruzione. È per questo che abbiamo presentato un emendamento per cambiare la denominazione in "dell'Istruzionee dell'inclusione". L'articolo .

Il Foglio

Non vuolegiustizia per la sua amata. Tuttavia Ornella lo aiuta, e cerca di fargli capire cosa è giusto fare in questo momento così complicato. Nel frattempo Bianca sta organizzando la ...Non vuolegiustizia per la sua amata. Tuttavia Ornella lo aiuta, e cerca di fargli capire cosa è giusto fare in questo momento così complicato. Nel frattempo Bianca sta organizzando la ... Così la Russia ha pianificato la crisi umanitaria dell’Ucraina. Altro che negoziati Un altro protagonista, non solo nella web serie, ma anche nella vita di Lisa, è naturalmente il cioccolato, divenuto ormai parte integrante del suo percorso, e che come lei stessa racconta “quando ..."Non pensavo arrivasse a questo punto: vuole la mia morte". È questa la frase più inquietante che il cardinale Giovanni ...