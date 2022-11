Alta Velocità fermata per i carrubi | siamo un Paese morto

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Zuppa di Porro. Speriamo che su questa storia dell’abuso di ufficio la Meloni vada fino in fondo. Per Travaglio Marcio su Roma. Repubblica e Stampa titolano su femnminicidio e non ci risparmiano la solita Conchita che associa le donne iraniane a quelle italiane. Soumahoro si autosospende e che vuol dire? valditara attaccato perchè dice che i bulli si devono colpire con tutti i mezzi: la risposta di Gramellini basta oasservarli. Price Cap farsa europea, ma i giornai italiani non ne parlano. Divertente Lorenzini che ci ricorda come Rep si sommuova nel frattempo per i poveri e gucci. Vabbè il Domani sempre più ridicolo per il presunto attacco della Meloni e invece il Foglio sgoppone: La meloni ha visto Fuortes. Macron indagato, ma sono belli i dettaglisu McKinsey. il fallimento dei democratici e buoni di TìFtx sul wall street #rassegnastampa25nov L'articolo proviene da ...