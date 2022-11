Allevatore ucciso in Ogliastra | scarcerato presunto killer

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il tribunale del Riesame di Cagliari ha scarceraro Matteo Piras, il 24enne di Osini arrestato il 2 novembre scorso come esecutore materiale dell'omicidio di Riccardo Muceli,38enne di Gairo,...

L'omicidio di Muceli risale alla sera del 12 gennaio scorso: l'fu freddato con due colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, in una stradina nelle campagne di Jerzu, all'uscita ...Carai, vicino di pascolo dei gemelli Contena, era statocon oltre 35 coltellate nelle campagne del paese in località a Su Comunale 'e susu a poca distanza dalla statale 389. Il movente dell'...Al 24enne di Osini, arrestato il 2 novembre perché sospettato di essere il killer dell’allevatore, è stata revocata la misura cautelare ...Il tribunale del Riesame di Cagliari ha scarceraro Matteo Piras, il 24enne di Osini arrestato il 2 novembre scorso come esecutore materiale dell'omicidio di Riccardo Muceli, allevatore 38enne di Gairo ...