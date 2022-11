Allerta Meteo in Campania | finita la tregua | tornano temporali e raffiche di vento

(Di venerdì 25 novembre 2022) Scattain. La Protezione Civile della Regione ha emanato da poco un avviso per piogge eassociati aforte e mare molto agitato valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 novembre e fino alle 21 di domani, sabato 26 novembre sull’intero territorio regionale.gialla e arancione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Sky Tg24

Abbiamo a cuore la tua privacyIl territorio è stato costantemente presidiato dalla Protezione civile comunale, fin dai primi momenti dell'n. 7 6 , emessa martedì 22 novembre. Siamo stati in contatto continuo con la ... Allerta meteo, in arrivo forte maltempo al Sud: rischio piogge alluvionali La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali associati a vento forte e mare molto agitato valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali associati a vento forte e mare molto agitato valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 ...