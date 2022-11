Allerta meteo | a Napoli chiuse le scuole e i parchi

(Di venerdì 25 novembre 2022) In conseguenza dell’avviso diarancione diramato dalla Protezione civile della Campania per l’intera giornata di domani, sabato 26 novembre, aresterannolee icittadini. Resteranno chiusi anche Castel dell’Ovo e Maschio Angioino. In considerazione delle condizionicaratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, l’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza “di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

arancione in Sicilia. La Protezione civile Regionale ha pubblicato un avviso per rischio- idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. 'In particolare - ...Il Centro funzionaledella protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità (codice giallo) per possibili forti temporali con ...La Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta arancione e gialla per sabato 26 novembre in Italia per rischio temporali al Centro-Sud: ecco dove ...“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggiAggiungi un ...