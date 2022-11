Alimentazione – FederBio | no alla carne sintetica Firmato l’appello di Coldiretti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 novembre 2022) Fermare un pericolo che si sta profilando all’orizzonte, vale a dire l’immissione in commercio di prodotti alimentari di origine, a partire d: questo l’obiettivo della petizione firmata dPresidente diin occasione del “XX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’”, organizzato dacon la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Dopo la prima autorizzazione al consumo da parte della Food and Drug Administration (Fda) di un prodotto a base di, il pericolo è che in tempi rapidi si potrebbe aprire la strada alle prime richieste di autorizzazione per la commercializzazione dianche ...