AirPods | iPhone | MacBook | iPad | le migliori offerte Apple per il Black Friday 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilè già iniziato e ci sono tantissimeonline sui prodotti più richiesti, iniziando proprio da. La Mela, storicamente, non ha bisogno di partecipare a queste campagne di sconti per vendere i suoi prodotti. Ecco perché bisogna appoggiarsi ai rivenditori esterni al marchio per trovare qualche promozione degna di nota: nel caso del Venerdì Nero, in particolare, è stato possibile trovaree sconti susolo ed esclusivamente curiosando sui principali ecommerce presenti sul mercato. Come Amazon, MediaWorld o Unieuro.Watch in sconto per il...