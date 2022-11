Ai mondiali l' Iran canta l' inno | dopo le pressioni del regime

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - L'non ha ripetuto la clamorosa protesta della prima giornata del mondiale e contro il Galles tutti i suoi giocatori hannoto o almeno mormorato l'nazionale. Le immagini li hanno mostrati in primo piano con la bocca semi-aperta mentre sulle tribune i loro tifosi si dividevano tra quelli che hannoto e applaudito le parole inneggianti alla "duratura, continua ed eterna Repubblica Islamica dell'" e quelli che hanno contestato con 'buuu' e fischi la retromarcia dei calciatori, forse frutto delledel. Rabbuiati prima dell'estasi Particolarmente rabbuiato è apparso Sardar Azmoun, l'attaccante del Bayer Leverkusen che si era più volto esposto a sostegno della rivolta contro gli Ayatollah. Anche se poi la vittoria ...

L'episodio chiave del match valido per la seconda giornata deitra le due Nazionali: moviola Qatar Senegal L'episodio chiave della moviola del match tra Qatar e Senegal, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà lo spagnolo ...A differenza dell'esordio aidi Qatar 2022 contro l'Inghilterra, prima della gara contro il Galles i giocatori dell'hanno cantato l'inno nazionale: le telecamere che li hanno inquadrati hanno mostrato tutti che a ...Ancora una volta l’ex tecnico di Inter e Udinese, oggi spalla tecnica alle cronache Rai sui Mondiali, si è lasciato andare in occasione del ...L’Iran è più che mai vicino al passaggio del turno nei Mondiali, una cosa mai successo nella storia della Nazionale persiana. La strada è ancora lunga, ma l’Iran bussa alle porte della storia. Con la ...