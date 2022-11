Agrumi pugliesi sono i migliori degli ultimi anni | tanta qualità nel 2022 | altro che black friday

(Di venerdì 25 novembre 2022) Bari – La buona notizia è che, per gli, la campagna in corso è una dellein quanto adei prodotti; la brutta, invece, è che le offerte ‘civetta’ della GDO – con i prezzi stracciati a carico di produttori ed esportatori – riduce ulteriormente la redditività per le impresecole. Imprese già duramente provate dal dover sostenere costi di produzione mai così alti da 20a questa parte: ai rialzi di gasolio, materie prime e bolletta energetica, infatti, si è aggiunta la voce sempre più onerosa dei trattamenti per la difesa fitosanitaria, resisi necessari anche a causa delle difficoltà create dalle conseguenzeeventi climatici estremi...

