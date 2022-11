Agenzia ANSA

Dopo aver vinto il RIFF " Rome IndependentFestival 2020 , il documentario La conversione scritto e diretto da Giovanni Meola arriva nelle ...27 novembre alle 20.30 al cinema Gelsomino di(...Una scena da: i banditi che entrano in tabaccheria e minacciano il titolare con la pistola, l'intervento di ... È una scena reale di violenza urbana, quella della rapina in tabaccheria ad, ... Afragola Film Festival, premio speciale a Toni Servillo - Campania (ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - All'Afragola Film Festival la giornata di Toni Servillo. All'attore, nato proprio ad Afragola, è stato consegnato un premio speciale alla carriera dal sindaco Antonio Pannone ...