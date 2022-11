“Adotta un padre” | il progetto che ascolta il grido disperato dei papà

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Da giorni, anzi da settimane, Pietro vive al freddo e al buio, in quella tenda posizionata su un prato nella città di Torino che è diventata il suo rifugio. È l’unico posto in cui può tornare ora che una casa non ce l’ha più. Antonio ha 50 anni e da tempo si limita a sopravvivere. Ha finalmente trovato un lavoro, quello che gli può permettere di tornare a vivere, ma soprattutto di occuparsi dei suoi figli ora che non vive più insieme a loro. Purtroppo, però, a lavoro non ci è potuto andare perché non aveva i soldi per poter raggiungere la sede del nuovo impiego. Nel portafoglio ha solo 20 centesimi. Giovanni, invece, vive da mesi in un parcheggio sotterraneo di Torino. Quel letto lì posizionato è diventato la sua casa temporanea, ora che una casa non ce l’ha più. Da quando si è separato, la metà del suo stipendio è impiegata nell’assegno di mantenimento e non può permettersi di pagare ...