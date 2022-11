“Addio” Il mondo dello spettacolo piange l’uomo dell’eleganza

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lutto nel. Una carriera da sarto e una professionalità che lo ha condotto a vestire i vip da Oscar anche nella scena Hollywoodiana, quella di Cesare Attolini che chiude per sempre i suoi occhi a 91 anni. Cesare Attolini muore a 91 anni. La sua azienda, fondata nel lontano 1930, è diventata tra le più rinomate sul panorama mondiale, con capi di altissima qualità esportati in ogni Paese. L’azienda di sartoria di Cesare Attolini è stata voluta fortemente dal padre Vincenzo e da Casalnuovo in provincia di Napoli ha cominciato a essere sulla bocca di tutti. Leggi anche: Lutto a Mediaset, colpita da un malore improvviso a 53 anni Cesare Attolini muore a 91 anni: era il sarto delle star di Hollywood A Cesare va il merito di aver perfezionato nel tempo la qualità dei tessuti, con l’introduzione di vere e ...

Jessica, una battaglia lunga oltre 10 anni La giovane, ammalata da più di dieci anni, aveva ...10 anni fa me lo ricordo come fosse ieri - ha continuato con voce spezzata - ci è crollato il...Come sempre, nelaziendale c'è chi si adatta al cambiamento, chi si fa trascinare dagli ... di conseguenza, se non adottate alcuni accorgimenti di sicurezza, potete direalle vostre ...La Ferrari cambia Team Principal. Mattia Binotto si dimetterà, l’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore ...PADOVA - Lutto nel mondo del commercio. È morto a 90 anni Alberto Giraudo, uno dei commercianti più conosciuti della città. Per oltre 50 anni, infatti, è ...