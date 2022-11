Addio a Roberto Maroni | Campomenosi Lega | Uomo buono che ha saputo amministrare

... insieme al dolore della famiglia che lascia c'è anche quello della famiglia della Lega e della politica tutta", le parole di Campomenosi della Lega suMaroni.Cori gospel, il silenzio militare, la foto in barca a vela e un suo brano. Tra gli applausi della folla, Varese ha salutato per l'ultima voltaMaroni, scomparso il 22 novembre all'età di 67 anni. Ai funerali di Stato, nella Basilica di San Vittore, hanno portato il loro abbraccio, tra gli altri, il premier Giorgia Meloni, i ..."E' stata una carriera politica importantissimo in un partito la Lega di protesta ma anche di Governo, insieme al dolore della famiglia che lascia c'è anche quello della famiglia della Lega e della po ...Decine di migliaia di anime in lacrime, per la scomparsa anzitempo di un uomo giusto e valoroso. Il feretro di Roberto Maroni ha ricevuto l’ultimo saluto, coi funerali di Stato e il lutto cittadino ne ...