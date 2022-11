A Varese i funerali di Stato di Maroni. Presenti Meloni Salvini La Russa

varesenews.it

- Folta la delegazione politica che ha voluto salutare per l'ultima volta Maroni tre volte ministro, Presidente della Regione Lombardia e ...Carabinieri in alta uniforme a sostenere il feretro, accolto da un lungo applauso e seguito dalla famiglia, forze dell'ordine e gonfaloni in piazza. Si sono tenuti aquesta mattina idi Roberto Maroni - morto martedì scorso a 67 anni - nella Basilica di San Vittore, cattedrale della città.di Stato, quelli per l'ex ministro dell'Interno, ... Lutto cittadino a Varese, i funerali di Stato per Roberto Maroni in diretta A Varese l’ultimo saluto a Roberto Maroni, l’ex ministro morto il 22 novembre all’età di 67 anni. Il feretro è arrivato accolto dagli applausi della piazza, che sono proseguiti anche dentro la ...Alla cerimonia a Varese presenti anche i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana ...