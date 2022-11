A Buenos Aires i funerali della "mamma" di "Plaza de Mayo"

La Stampa

Molte migliaia di persone - cittadini comuni, leader politici, sociali, sindacali e della cultura, e militanti delle associazioni di difesa dei diritti umani - hanno reso oggi aomaggio a Hebe Bonafini, la più nota delle Madri di Plaza de Mayo, deceduta domenica nell'Ospedale Italiano di La Plata all'età di 93 anni. Nella storica Plaza de Mayo, gremita di ...Migliaia di argentini sono scesi in strada aper l'estremo saluto a Hebe de Bonafini a. Le Madri di Plaza de Mayo, attiviste che chiedono giustizia per coloro che sono morti e per i desaparecidos in Argentina durante la ... Buenos Aires / prima parte: il museo nazionale ferroviario e i treni delle nuvole Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Molte migliaia di persone - cittadini comuni, leader politici, sociali, sindacali e della cultura, e militanti delle associazioni di difesa dei diritti umani - hanno reso oggi a Buenos Aires omaggio a ...