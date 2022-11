"50 euro e fai sesso con mia moglie". L'offerta choc del fruttivendolo

Repubblica Roma

Hobby eda te a prezzo scontato con l'avvitatore a batteria Bosch IXO, un utensile multiuso forse il più ... senza accessori e un sistema di controllo meno preciso, costa 39,99Black Friday su ...289 -18,50). Una lettura che per i tifosi giallorossi, così amati e esaltati dall'allenatore ... ancora: 'Non importa quanti gol prendi se neuno in più dell'avversario'. Nel libro Zeman ... "Fai sesso con mia moglie ho bisogno di soldi". Fruttivendolo vende la compagna ai suoi clienti per 50 euro Nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre faceva capolino un condono per le cartelle fino a mille euro, relative al periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 ...Per riuscire a pagare le bollette, un fruttivendolo non si limitava a vendere frutta e verdura, ma offriva ai suoi clienti anche la compagna, al prezzo di 50 euro per un rapporto sessuale con la donna ...