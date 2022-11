40 candeline di Nike Air Force 1 | ecco il nuovo modello con Slam Jam

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha voluto reinterpretare uno dei modelli più iconici LeAir1 spengono 40. Per questoha collaborato conJam reinterpretando uno dei propri modelli iconici dando forma alla nuovaJam xAF 1. Una veste rinnovata che racchiude il contesto sociale, culturale e architettonico di due centri nevralgici, NYC e Milano, che hanno fatto la storia della boutique italiana. Leggi anche:Forward, l’innovazione all’insegna della sostenibilità Molti i dettagli che esprimono l’attitudine outlier diJam in questa nuova interpretazione dell’iconica AF1 declinata in due diverse colorazioni: bianca e nera. La prima sarà disponibile a partire dal 10 dicembre presso ...

