25 novembre | “La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani | educare i giovani all’eguaglianza” | le parole di Mattarella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Laleè “una apertadei, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali”. E una “azione efficace per sradicarla” passa per la formazione delle “generazioni più, attraverso l’educazione, al rispetto reciproco, al rifiuto di ogni forma di sopraffazione”. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio, in occasione della Giornata internazionalelasulle. “Porre fine allale– sottolinea il capo dello Stato – riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la ...