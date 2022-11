25 novembre | Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 25 novembre 2022) Oggi, 252022, si celebra laperle. Il numero delle vittime didi genere è in aumento. Occorrono strategie e atti concreti di prevenzione e sensibilizzazione, opere di informazione e contrasto attraverso la trasmissione di una culturanon. Per questo, l’associazione Non sei