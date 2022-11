Ys VIII | Lacrimosa of Dana è stato rimosso dal catalogo PS Plus Extra

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nelle scorse ore il videogioco di ruolo Ysof, per ps4, èdalPSsenza preavviso. L’editore NIS America ha dichiarato che la scomparsa era dovuta a “problemi” con il “backend” di Sony; problemi che Sony ha risolto nel minor tempo possibile. Infatti con un recente aggiornamento, rilasciato in giornata, Ysofreinserito neldi PlayStation, dopo la sua misteriosa scomparsa. “Per quanto riguarda la scomparsa di Ysofda PS, ci sono stati alcuni problemi sul backend ...

La rimozione di YSof Dana era infatti coincisa con l'aggiunta della versione specifica per PS5 : sembra che questa edizione abbia causato problemi all'interno di PlayStation Store, ...HQ All'improvviso, Ysdi Dana è scomparso da PS Plus Extra, senza alcuna comunicazione. Ora si scopre che nemmeno gli sviluppatori sanno perché il gioco è stato rimosso. La versione PlayStation 4 è in ...L'ultimo gioco gratis rimosso a sorpresa su PlayStation Plus Extra e Premium è tornato disponibile sul catalogo del servizio in abbonamento.Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...