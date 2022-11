(Di giovedì 24 novembre 2022) Buone notizie per gli appassionati di You, la nota serie Tv targata Netflix. Ad annunciarla sono stati i profili social dell’amata piattaforma pochi minuti fa. “Joe Goldberg sta portando i suoi bagagli oltreoceano – si legge nell’annuncio – La prima parte di You arriva su Netflix il 9 febbraio e la seconda parte il 9 marzo“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Giunta ormai alla suastagione, You racconta la storia di un geniale libraio che incontra un’aspirante scrittrice. Quest’ultima diviene presto la sua ossessione. Qui i social network conquistano un ruolo essenziale: tramite il web, l’uomo cerca di avvicinarsi a lei, arrivando a rimuovere qualsiasi ostacolo si frapponga fra loro. La serie ha catturato l’attenzione del pubblico sin dalla sua prima stagione, in onda il 9 ...

La nuova stagione di We Will Rockpartirà a Milano a febbraio 2023 (dal 2 al 5 febbraio; dal 9 ... TOUR 2023 DATEMILANO, dal 2 al 5 febbraio; dal 9 al 12 febbraio, Teatro Nazionale ...Sono statele candidature degli Independent Spirit Awards , uno dei premi cinematografici più ... Holy Emy Truer Than Fiction Award: Isabel Castro , Mija, Reid Davenport , I Didn't See... Queen Charlotte, Heart of Stone e la nuova stagione di You: tutte le novità annunciate da Netflix You, annunciate ufficialmente le date di uscita della quarta stagione!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Come è stato annunciato precedentemente, la stagione 4 di YOU sarà divisa in due parti, non è chiaro di quanti episodi ciascuna. La prima sarà disponibile dal 10 febbraio, mentre la seconda dal 10 ...