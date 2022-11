You 4 | il poster svela la nuova data di uscita della quarta stagione

Non ho mai visto manco una puntata diI nuovi episodi diarriveranno su Netflix nel 2023 suddivisi in due parti: la prima debutterà il 9 febbraio e la seconda il 9 marzo, come confermato dalè la serie scritta da Caroline ...Netflix ha annunciato la nuova data di uscita di You 4 condividendo un poster che ritrae Joe Goldberg, il personaggio interpretato da Penn Badgley.Tumblr cinephiles have a new favorite movie this week. It’s decades old, so maybe you’ve already seen it. It is called “Goncharov” and stars Robert DeNiro in the titular role as a Russian hit man and ...