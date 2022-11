Yogurt e dieta | Gustarlo senza rimorsi si può | tutti i consigli

Leggi su specialmag

(Di giovedì 24 novembre 2022) Se sei alopuò rappresentare una gustosa tentazione per spezzare la fame: ma è davvero così salutare e indicato? Esistono in commercio parecchi prodotti alimentari spezza-fame, da consumare durante gli intervalli tra un pasto e l’altro.(fonte pexels)Se stai seguendo un regime ipocalorico, cercando di sgonfiare il fisico, oppure di perdere quegli odiati chiletti extra, sicuramente eviterai patatine, snack fritti e invitanti ma deleteri dolcetti. La scelta ricade spesso, quindi, sullo: uno spuntino fresco, gustoso, saziante. Ma questo pratico prodotto in vasetto è davvero compatibile con la? Scopriamolo insieme…: ecco come integrarlo nella nostra, e quale scegliere Loè un ...