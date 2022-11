Women Champions League 2022 2023 | la Roma regge contro il Wolfsburg e conquista un buon punto

(Di giovedì 24 novembre 2022) Launin casa nel pareggio per 1-1ilnella terza giornata di. A Latina succede tutto nel primo tempo con le giallorosse che vanno in vantaggio nei primi minuti con Giacinti al 3?. Ilinizia a macinare gioco e trova il gol del pari al 33? con Pajor. La squadra tedesca è superiore a livello di singoli e di tattica, ma le ragazze di Spugna si difendono bene e ripartono inpiede tenendo la partita sull’1-1 fino al triplice fischio di Zivkovic.salgono a 7 punti nel girone con i biancoverdi davanti per differenza reti. ...

