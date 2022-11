Women Champions League 2022 2023 | la Juventus resiste contro l’Arsenal | 1-1 all’Allianz Stadium

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una buonareggee strappa un punto importante nella terza giornata di. Succede tutto nel secondo tempo con Beerensteyn che porta in vantaggio la squadra di Montemurro al 52?. I bianconeri reggono 10 minuti e subiscono il gol del pareggio al 61? da Miedema. Nell’ultima mezz’orasale di intensità ma non riesce a sfondare il fortino difensivo creato da Montemurro. Ottimo pareggio per lache sale a 5 punti in seconda posizione staccando il Lione a 4 punti, che ha vintolo Zurigo 3-0 fuori casa. Arsenal che mantiene un buon vantaggio sulle concorrenti salendo a 7 punti con i due scontri diretti da giocare in casa. Nella ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi di'sLeague TORINO - Giovedì 24 novem bre , alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in ...Dove vedere Juventus- Arsenal: streaming e d iretta tv La partita diLeague femminile tra Juventus e Arsenal si gioca alle 21 all'Allianz Stadium di Torino . Il match sarà trasmesso ...Il Lione Femminile batte lo Zurigo e aggancia la Juventus Women al secondo posto in classifica. Nel pomerggio, la squadra allenata da Sonia Bompastor ha vinto 3-0 in casa ...Ci sono anche il presidente Andrea Agnelli e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene all'Allianz Stadium per il match di questa sera tra Juventus ...