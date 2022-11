Wolff | Mick è adatto a Mercedes | decida cosa fare

(Di giovedì 24 novembre 2022) Annunciato l'ingaggio di Ricciardo in Red Bull, nel ruolo di terzo pilota nel 2023, resta da definire lo scenario che vedeSchumacher accostato a un ruolo simile in. Ad Abu Dhabi, Toto ...

... nel ruolo di terzo pilota nel 2023, resta da definire lo scenario che vedeSchumacher accostato a un ruolo simile in Mercedes. Ad Abu Dhabi, Totoha approfondito un'opportunità che da ...I continui rimproveri di Günther Steiner aSchumacher nel corso della stagione 2022, con il pilota tedesco reo di aver commesso troppi ... come Toto, e coloro che invece sostengono la ...Il team principal della scuderia britannica ha parlato di un possibile approdo del tedesco nel team della Stella aprendo alla possibilità di vederlo come terzo pilota nel 2023 ...Il team principal della scuderia britannica ha parlato di un possibile approdo del tedesco come terzo pilota ROMA - "Mick è qualcuno che è vicino al nostro cuore per Michael o tutta la famiglia Schuma ...