Violenza sulle donne | sì del Senato alla bicamerale La Russa | «Tocca agli uomini porre rimedio»

E' atto trasversale voluto da tutte le forze politiche che rende ancora più urgente approfondire e trovare interventi normativi che siano in grado di contrastare ogni forma didonne". ...In anteprima su ilFattoQuotidiano.it "Non sei sola" , il singolo inedito della rock band tutta al femminile Bambole di Pezza feat. Jo Squillo , che parla didonne. Un'iniziativa patrocinata dalla Cgil per la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le donne del 25 novembre. "Non sei sola" nasce nel tentativo di ...La presidente Rita Mattei: «E’ il posto vuoto lasciato da ogni vittima». La Diocesi alle parrocchie: «Diffondere i numeri di emergenza e sostenere le iniziative antiviolenza» ...Anche quest’anno la questura di Lucca, in collaborazione con il Soroptimist Club di Lucca, si tinge di arancione in occasione della campagna internazionale Orange The World, promossa da UN Women, ente ...