Violenza sulle donne | l' iniziativa | le vittime potranno trovare rifugio negli hotel

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'accordo del governo con le associazioni alberghiere, avrebbero già aderito un migliaio di strutture. Presentata oggi in Senato la relazione sulladi genere. Solo il 15% delleaveva denunciato l'assassino, mentre il 63% delleuccise non aveva parlato con...

'Ladonne non è solo un problema sociale ma anche un grande problema di salute pubblica. Le conseguenze di queste aggressioni possono portare gravi problemi di salute, a cominciare da ...... la cui facciata oggi e domani è illuminata di rosso, con proiettati i nomi delle 104 donne vittime di femminicidio nel 2022 in occasione della giornata internazionale contro ladonne. ...Occorre un'azione forte che, oltre ad un'importante e ineludibile attività culturale negli ambiti scolastici, impegni il legislatore ad intervenire per rendere da subito le denunce di violenza da part ...(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Quando già l'anno scorso avevamo proposto l'idea del pallone rosso abbiamo trovato immediata disponibilità da parte della Lega Serie B ad aderire ...