Violenza sulle donne | come individuare situazioni a rischio e primi segnali

(Di giovedì 24 novembre 2022) Life&People.it Tutto può iniziare con pochi – isolati – commenti. Innocui, si potrebbe pensare. Manifestazioni di gelosia, o possessività, che all’inizio di una relazione possono addirittura far piacere, o essere scambiati per dimostrazioni di interesse. Poi, frasi subdole, manipolatorie: finché non ti accorgi di non essere più padrona di nessuna delle tue decisioni. È così che inizia la: non necessariamente con schiaffi, percosse, o umiliazioni, ma con la privazione del diritto di scelta consapevole, dell’ autonomia, della voce. Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi quando arrivano le botte è già troppo tardi: ultimo, estremo passo di un sapiente esercizio di imbonimento e manipolazione, esse contano sul fatto che dall’altra parte non ci sia più una donna ma una bambola di pezza che, ormai, ha ...

25 novembre 2022: Giornata Internazionale contro ladonne 'Le Nazioni Unite, dal 1999, hanno individuato, nel 25 novembre, la data per celebrare la Giornata Internazionale per l'eliminazione delladonne. Come Consigliera ...... hanno fatto lucecondotte poste in essere dall'uomo che si sarebbe reso responsabile di continui episodi difisica e psicologica nei confronti della moglie di 55 anni e della figlia ...Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione ...ABBIATEGRASSO – GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE #ORABASTA, un cambiamento è sempre possibile, dipende da noi, e che ognuno faccia la sua parte, donne e uomini, perchè le battaglie per i ...