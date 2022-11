Violenza sulle donne a Napoli e provincia | 6 persone al giorno arrestate o denunciate

Intanto nell'Aula di Montecitorio ieri mattina sono state discusse alcune mozioni sul contrasto alladonne presentate dai diversi gruppi. Nel pomeriggio, grazie anche alla mediazione ...La Comunità Papa Giovanni XXIII promuove, insieme ad un cartello di associazioni, il Progetto Miriam per la sensibilizzazione contro ladi generedonne migranti, che si concluderà ...Sono 14 le vittime di femminicidio in Lombardia da inizio anno. La commemorazione ufficiale il prossimo martedì 29 novembre (foto dal web) ...Nuove misure per contrastare l’aumento dei reati che colpiscono il mondo femminile, in vista della Giornata internazionale che si celebra domani. Verso una commissione bicamerale d’inchiesta ...